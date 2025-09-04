В Кургане ищут подрядчика для оптимизации работы общественного транспорта

Муниципальное казенное учреждение «Транспортное управление» объявило аукцион на выполнение научно-исследовательских работ для оптимизации маршрутной сети Кургана. Начальная цена контракта составляет 5,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчик получит для изучения существующую схему автобусных маршрутов и количество имеющихся транспортных средств, перечень районов, улиц и остановок, чтобы понять динамику использования общественного транспорта, а также основных социально-значимых объектов города. Поставщик разработает рекомендации для улучшения муниципальной маршрутной сети, которое позволит повысить качество оказываемых населению услуг. Отдельно компания будет исследовать поведение горожан в зависимости от дня недели и сезона. Подрядчик может предложить отменить некоторые маршруты либо ввести новые, а также добавить количество транспорта на отдельных рейсах. Срок окончание работ — 1 сентября 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 19 сентября.

Виталина Ярховска