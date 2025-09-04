Почти на семь часов задерживается рейс из Челябинска в Египет

В челябинском аэропорту почти на семь часов задерживается вылет самолета в Шарм-эш-Шейх (Египет). Причиной стало позднее прибытие воздушного судна. Информация об этом размещена в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

Самолет должен был вылететь из Челябинска сегодня, 4 сентября, в 6:45, однако время изменилось на 13:20. В настоящий момент идет посадка на рейс. На онлайн-табло также указано, что самолет из Шарм-эш-Шейха прибыл позднее назначенного времени. Его ожидали в Челябинске в 5:45 утра, однако он прилетел в 12:02.

Авиарейс обслуживает египетская чартерная авиакомпания Air Cairo, которая начала осуществлять перевозки между Челябинском и Шарм-эш-Шейхом с августа текущего года.