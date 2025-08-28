ФК «Ижевск» обыграл футбольный клуб «Шумбрат» в полуфинале кубка ПФО

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» одержал победу в матче второго круга Чемпионата ПФО, обыграв ФК «Шумбрат» из Саранска, сообщает пресс-служба ижевской команды. Игра завершилась со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе «Купол» 27 августа.

Напомним, 23 августа ФК «Ижевск» на выездном матче обыграл команду «СШОР Сокол-М» из Саратова со счетом 5:0. Следующий матч ижевской команды запланирован на 30 августа против ФК «БоМиК» из Цивильска.