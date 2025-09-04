ФСБ: в Херсонской области задержан агент украинских спецслужб

В Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, сообщила Федеральная служба безопасности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

По версии ФСБ, гражданин Украины 1990-го года рождения передавал сведения о местонахождении военнослужащих и военной техники ВС РФ. Мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины через один из мессенджеров, говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.

Сообщается, что при задержании у подозреваемого изъяли телефон, в котором была переписка с доказательствами его противоправной деятельности. Генический районный суд Херсонской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.