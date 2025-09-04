Контрактника в Челябинске приговорили к шести годам колонии за самоволку

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту за самовольное оставление воинской части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Ему назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что военнослужащий ушел в отпуск, однако не вернулся на службу 1 июня 2023 года без уважительных причин. Он продолжил проживать в Челябинске, пока его не задержала полиция в апреле этого года.

Изначально военнослужащего обвиняли в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ), однако суд посчитал, что нет доказательств, указывающих на желание контрактника вовсе уклониться от службы. По этой причине действия контрактика переквалифицровали.