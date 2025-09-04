Альфа-банк и отделение «Деловой России» по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области договорились о сотрудничестве. Одна из основных целей — создание площадки для диалога между бизнесом, финансовым сектором и властью. Альфа-банк предлагает современные финансовые инструменты и качественную экспертизу. Члены «Деловой России» представляют ведущие бизнесы регионов. Стороны будут проводить совместные мероприятия для нетворкинга — форумы и конференции, где смогут обсудить ключевые проблемы и выработать решения.

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского Euroclear Bank более $105 млн (около 8,5 млрд руб.) в пользу Сбербанка. Спор касался доходов по производным инструментам, которые были заблокированы депозитарием в рамках санкций. Ранее российские суды уже удовлетворяли иски Сбербанка к Euroclear, а новое решение стало одним из крупнейших по сумме взысканий.

Совладелец сети алкомаркетов «Ароматный мир» Александр Задорин будет управлять «Банями Малевича» в Подмосковье. Рынок термальных и банных комплексов привлекает инвесторов, в том числе непрофильных, благодаря росту спроса на такие услуги, пишет “Ъ”. Стоимость строительства премиального термального комплекса составляет не менее 250 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, инвестиции в «Бани Малевича» могли составить 1,75 млрд руб.