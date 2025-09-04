Антон Бутаков заявил, что обвинения в харассменте и принуждении к сексу — фейк

Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков заявил, что обвинения в харассменте и принуждении к половым контактам в его адрес являются фейком. Информация о якобы противоправных действиях режиссера появилась в Telegram-канале «Осторожно, новости».

В Telegram-канале приводятся слова нескольких девушек, которые ранее работали с уральским режиссером. По их словам, он принуждал их к половой близости, но после отказа они могли подвергаться давлению и буллингу. Также в посте приводятся слова девушки, которая заявляет, что режиссер пытался силой затащить ее в свой кабинет; есть обвинения в принуждении к оральному сексу. При этом некоторые не отрицают, что состояли в отношениях с Антоном Бутаковым. Одна из девушек заявила, что ей якобы понадобилась терапия у психолога после окончания отношений.

Представители «Осторожно, новости» заявляют, что у них есть переписки Антона Бутакова с пострадавшими девушками, но никаких официальных подтверждений либо заявлений правоохранительных органов по данной ситуации нет.

Сам Антон Бутаков написал у себя в Telegram-канале, что в его адрес были опубликованы ложные обвинения. «Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у этой ситуации. Она напрямую связана с человеком или людьми, с которыми театр принял решение расстаться, но которые сохранили обиду. Сейчас это выливается в попытку дискредитации меня и театра»,— написал Антон Бутаков. Насчет переписок господин Бутаков заявил, что в «эпоху нейросетей подделать любую переписку можно за минуты», а доказать подлинность подобных вещей почти невозможно.

«Я не намерен позволять топтаться на моем имени и на репутации театра. Подобные "новости" — фейк, порожденный злостью и бездарностью отдельных людей. Больше никаких комментариев по этой теме я давать не буду»,— сообщил режиссер.

Мария Игнатова