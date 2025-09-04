По итогам полугодия субъекты МСП Кубани перечислили в бюджет 148 млрд рублей

По состоянию на 1 июля 2025 года от субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, в том числе микропредприятий, в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 147,9 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

За первое полугодие непосредственно от субъектов МСП, применяющих УСН (упрощенную систему налогообложения), поступило 35,7 млрд руб. налогов, от субъектов МСП, применяющих ПСН (патентную систему налогообложения),— 3 млрд руб.

Доля поступлений в целом от субъектов МСП в общем объеме поступлений по состоянию на 1 июля 2025 года составила 65,33%.

Вячеслав Рыжков