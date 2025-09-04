В Казахстане сотрудников банков подозревают в похищениях людей ради кредитов

Генпрокуратура Казахстана сообщила об ОПГ, состоящей из сотрудников финансовых институтов. В ответ четыре банка Казахстана заявили, что не получали информации о причастности их сотрудников к преступлениям.

Казахстанская прокуратура 2 сентября заявила о задержании 25 предполагаемых членов ОПГ. По версии ведомства, преступники более пяти лет похищали соотечественников и заставляли брать кредиты. Жертвами стали 348 человек, ущерб оценили в 3,7 млрд тенге ($7 млн). Генпрокуратура в своем пресс-релизе назвала банки, в которых якобы работали члены ОПГ, но позднее названия убрала, пишет Sputnik.

Казахстанские банки АО «Kaspi Bank», АО «Forte Bank», АО «Евразийский банк» и АО «Alatau City Bank» при поддержке местной Ассоциации финансистов опубликовали совместное заявление. Банки не получали от прокуратуры уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами упомянутого расследования. В кредитных организациях заверили, что после получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, готовы оказать содействие следствию.

«Профессиональное финансовое сообщество Казахстана призывает органы прокуратуры... взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы»,— отмечается в заявлении.