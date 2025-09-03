Восемь человек пришлось вывести из жилого дома на Кораблестроителей из-за пожара

В связи с возгоранием в квартире в доме № 23, корпус 1 по улице Кораблестроителей пришлось эвакуировать восемь человек. Пожар уже ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов по происшествию поступил на дежурный пульт в 13:01. В двухкомнатной квартире загорелась стиральная машина. Из опасной зоны вывели восемь человек.

Спустя час и 40 минут специалисты потушили огонь. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали 15 пожарных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Кировского района Петербурга погиб при взрыве газа в доме на улице Стойкости.

Татьяна Титаева