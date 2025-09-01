Средний размер автокредита в Удмуртии увеличился на 8,5% за месяц

Средний размер выданных автокредитов в Удмуртии в июле составил 1,28 млн руб., что на 8,5% больше, чем в предыдущем месяце, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 19-е место в РФ по среднему размеру автозайма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«После семимесячного падения, начавшегося в августе 2024 года, средний размер выданных автокредитов растет пятый месяц подряд. Напомним, что средний чек кредита на покупку авто начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. При этом с марта 2025 года данный показатель восстанавливается умеренными темпами на фоне постепенного роста выдачи автокредитов»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, 1,99 тыс. автокредитов было выдано в Удмуртии в июле, что на 12,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем.