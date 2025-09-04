Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэр Челябинска возглавил региональную федерацию самбо

Глава Челябинска Алексей Лошкин избран президентом региональной федерации самбо. Решение принято на заседании объединения, сообщает управление физкультуры и спорта города.

Алексей Лошкин отметил, что главная задача федерации — сохранить традиции самбо и развивать его потенциал. По его словам, в январе 2026 года в Челябинске откроется первая муниципальная школа самбо, где бесплатно смогут заниматься все желающие, в том числе дети. Особое внимание будет уделено тренерам и судьям, их профессиональной подготовке и поддержке.

В состав федерации также вошли заслуженный тренер России Андрей Востриков и двукратный чемпион России по самбо, бронзовый призер чемпионата мира Александр Куликовских.

