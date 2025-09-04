Гордума не согласовала новый порядок выборов мэра Ижевска

Депутаты гордумы Ижевска не приняли изменения в устав города о новой структуре избрания градоначальника, пишет Telegram-канал «Life 18». Трансляция из муниципального парламента была прервана во время разбирательств. Проект решения не собрал необходимого количества голосов.

Внеочередная сессия гордумы проходила сегодня утром, 4 сентября. После того, как решение не было принято, среди депутатов начались выяснения, что произошло. «Если мы не хотим оставить следующей думе какие-то хвосты, то необходимо принять решение»,— сказал депутат Альфред Зинатуллин.

Депутат Алексей Гарипов призвал признать факт голосования и двигаться дальше по повестке сессии. «То ли люди думают, что мы не умеем читать, то ли думать и составлять свое мнение <...> В чем сомнения? Если оно состоялось (голосование за решение.— “Ъ-Удмуртия”) и вам не нравится, то это ваши ожидания»,— добавил он.

Напомним, в июне были внесены изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении в Удмуртской республике» (соответственно федеральному законодательству), согласно которым глава региона должен будет представить гордуме Ижевска не менее двух кандидатур на пост мэра, из которых путем тайного голосования депутаты выберут нового градоначальника. Ранее кандидаты отбирались конкурсной комиссией.

Эксперты называют это дальнейшим укреплением вертикали власти и повышением ответственности глав муниципалитетов перед главой Удмуртии. При этом, по их мнению, сокращается возможность участия граждан в управлении городом, так как теперь невозможно будет выдвинуть свою кандидатуру без поддержки общественных или политических структур.

Градоначальник будет избран после созыва нового состава гордумы. Главой Ижевска с сентября 2023 года является Дмитрий Чистяков.

