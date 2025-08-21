Объем предложений на долгосрочную аренду квартир в Ижевске вырос на 53% за год

Количество предложений на долгосрочную аренду квартир в Ижевске выросло на 53% за год (по РФ — на 30%), сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимости» по итогам июля. Предложение однокомнатного жилья в столице Удмуртии увеличилось на 51%. Количество доступных для аренды двухкомнатных квартир возросло на 50%, трехкомнатных и студий — на 23% и 79% соответственно.

Интерес к долгосрочной аренде квартир в Ижевске вырос на 9% год к году, в то время как показатель по РФ составил 2%. За последний месяц, по сравнению с июнем, интерес к съему жилья в столице Удмуртии вырос на 13%. Средняя цена аренды квартиры в городе составила в июле 25 тыс. руб. в месяц.

Руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев отметил, что на интерес к долгосрочной аренде влияют ипотечные ставки. «Некоторые квартиросъемщики отложили смену арендной квартиры в ожидании дальнейшего улучшения условий по покупке собственного жилья. В случае, если ключевая ставка будет снижаться и дальше, мы можем увидеть обратный переток предложения из аренды в продажу при сохранении высокого уровня спроса на съемное жилье. В свою очередь активность будут стимулировать арендаторы, ранее отложившие переезд»,— прокомментировал эксперт.

Напомним, за июнь ставка на аренду однокомнатной квартиры в Ижевске увеличилась на 1,4%, до 22,3 тыс. руб. в начале июля. По данным «Циан.Аналитики», за последние шесть месяцев стоимость съема «однушки» в городе снизилась на 4,3%.