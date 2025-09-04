Челябинская молодежь ищет вакансии в стабильных компаниях с большой зарплатой

Для молодых соискателей из Челябинской области (поколение Z, родились примерно с 1997 по 2012 годы) самыми важными факторами при выборе работы являются стабильность и надежность компании (отметили 61% опрошенных), конкурентная зарплата (58%) и комфортная атмосфера в коллективе (50%), сообщает hh.ru.

Другими существенными критериями называют баланс между работой и личной жизнью (47%), честность и открытость в коммуникации с руководством (40%). Меньше всего зумеры обращают внимание на высокие, глобальные цели компании (2%) и экологическую повестку в ее деятельности (1%).

Среди причин, которые сводят на нет интерес молодежи к работе в конкретной организации, — размытое описание вакансии, отсутствие конкретных требований и обязанностей (73%), постоянные переработки (65%), негативные отзывы сотрудников (60%), неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих мест работы (55%), а также «серая» или «черная» зарплата, предложение работать без оформления (44%). Кроме того, негативную реакцию молодых специалистов также вызывают высокая текучесть кадров в компании (40%) и слишком длинный перечень требований и обязанностей (38%).

Отдельно в hh.ru подчеркивают, что лишь 11% соискателей из поколения Z ориентированы исключительно на работу в офисе, 12% хотели бы трудиться на полной удаленке, 17% ценят четкий гибридный график, столько же предпочитают свободное посещение офиса без привязки к конкретным дням. Еще 43% респондентов не предают графику работы особого значения.