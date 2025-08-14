Спрос на размещение в петербургских отелях иностранцами за год вырос на 5%

В июне и июле число бронирований отелях и гостиницах Санкт-Петербурга от зарубежных гостей выросло на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В среднем по стране прирост достиг 10%, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе сервиса «Островок».

Северная столица занимает долю в 39% от всех бронирований по России. Такой результат позволяет городу сохранять второе место среди других регионов, на первом месте расположилась Москва.

В среднем за ночь в отеле иностранцы готовы отдать 13,2 тыс. рублей. Чаще всего Петербург принимает туристов из Беларуси, Китая, Казахстана, Турции, Индии, Узбекистана, Саудовской Аравии, Омана, Армении и Киргизии. Чаще всего граждане других государств приезжают вдвоем — 51% от всех бронирований. Наиболее популярны среди туристов отели категории четыре звезды (35%) и гостиницы без звезд (25%).

Татьяна Титаева