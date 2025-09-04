Совладелец сети «Ароматный мир» будет управлять банным комплексом в Одинцово

Готовящимся к открытию комплексом «Бани Малевича» в одноименном парке в Одинцовском районе Подмосковья будет управлять ООО «Банный клуб» Александра Задорина, обнаружил “Ъ” на сайте объекта. До этого предприниматель не участвовал в проектах на рынке банных услуг. Господину Задорину принадлежит миноритарная доля в сети алкомаркетов «Ароматный мир».

Объект общей площадью 7 тыс. кв. м принадлежит ООО «Оникс», следует из выписки из ЕГРН (есть у “Ъ”). Этой компанией, по данным СПАРК, владеет Александр Задорин с долей 50%, Елена Веретильная и Дмитрий Хотимский, у которых по 25%. Доли Александра Задорина и Елены Веретильной в ООО «Оникс» заложены в Совкомбанке, указано в СПАРК.

Стоимость строительства премиального термального комплекса составляет не менее 250 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитал директор по развитию Gremm Group Артем Букин. Таким образом, инвестиции в «Бани Малевича» могли составить 1,75 млрд руб.

Дмитрий Хотимский — сооснователь Совкомбанка, у которого до 2022 года был пакет акций финансовой организации в размере 23%. Сейчас конечные бенефициары банка не раскрываются, а сам банкир в 2022 году подпал под санкции США. «Ведомости» называли господина Хотимского новым владельцем торгцентров «Дарья» и «Пассаж» на западе Москвы.

Подробности — в материале «Ъ» «Из алкомаркета в баню».