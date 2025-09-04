Посещаемость крупных ТЦ выросла перед 1 сентября на 5%

Mall Index (отражает число посетителей на 1 кв. м) в крупноформатных торговых центрах Москвы на неделе 25–31 августа вырос на 5% год к году, подсчитали в Focus Technologies.

Крупные объекты (от 40 тыс. кв. м) — единственный формат ТЦ, показывающий увеличение трафика. Mall Index в России в целом накануне 1 сентября сократился на 1% год к году, малые (5–20 тыс. кв. м) и средние (20–40 тыс. кв. м) ТЦ показали снижение на 2% год к году.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что в целом по России на последней неделе августа посещаемость ТЦ сократилась на 2–3% год к году, но в Москве объекты зафиксировали скачок на 20%. По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), число покупок одежды и обуви 20–31 августа выросло на 2% год к году. По итогам первой половины года был отмечен спад на 7%.

Период перед 1 сентября считается показательным для рынка торговой недвижимости. Это один из сезонных пиков потребительской активности. Глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев считает, что в это время интерес потребителей в принципе обращен преимущественно к крупноформатным объектам, где больше магазинов.

Подробности — в материале «Ъ» «Покупатели собрались в школу».