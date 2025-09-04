Спрос на зимние путешествия в Китай у россиян вырос в пять раз

Зарубежные направления сформировали 68% продаж авиабилетов на зимний сезон (с декабря 2025 по февраль 2026 года), подсчитали в OneTwoTrip. Год к году это значение выросло на 10 процентных пунктов (п. п.), число заказов увеличилось в полтора раза. В «Авиасейлс» долю зарубежных направлений оценивают в 71%, на 8 п. п больше год к году.

По данным «Островка», в структуре продаж размещения внутренние направления потеряли за год 4 п. п, до 68%. В «Слетать.ру» спрос на зимние туры за границу за год вырос в 2,2 раза, по России — на уровне прошлого года. В структуре продаж Travelata.ru доля внутренних направлений сократилась в четыре раза, до 2%.

Согласно подсчетам «Яндекс Путешествий», медианная стоимость авиаперелетов за рубеж на зиму сократилась на 10% год к году. Рейсы по России, напротив, подорожали на 8%. Ночь в российских отелях и апартаментах зимой обойдется в 7,1 тыс. руб., что на 15% дороже, чем годом ранее.

Среди европейских направлений в числе наиболее востребованных стран зимнего отдыха, по данным «Островка», — Италия и Франция. Они занимают седьмое и девятое по числу бронирований места. В «Островке» указывают, что число бронирований Франции год к году выросло на 59%. Средняя стоимость проданной ночи на зимний сезон здесь составляет 14,3 тыс. руб. (снижение на 20% год к году). При этом основной спрос формирует Азия: спрос на зимние путешествия в Китай за год вырос в пять раз, а в Японию — в 11.

Подробности — в материале «Ъ» «Загранице окажут теплый прием».