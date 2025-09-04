В Красноярске возобновили подачу холодной воды после отключения «Гремячего лога»

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» («КрасКом») возобновил подачу холодной воды в Красноярске, прерванную после отключения водозабора «Гремячий лог». Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Исключением остаются дома в микрорайоне Новый Академ. «Сейчас УК “Новый город” ведет подготовку к промывке своих сетей. Завершить эти работы и начать подачу холодной воды в дома Нового Академа планируется сегодня до 14:00»,— добавили в «КрасКоме».

Как писал «Ъ-Сибирь», работа водозабора была остановлена из-за сильных дождей в первые дни сентября. После них вода в Енисее оказалась слишком мутной. По данным мэрии Красноярска, «КрасКом» нашел техническую возможность переподключить сети домов Октябрьского и Железнодорожного района к другим водозаборам.

Валерий Лавский