Залило по первое число

С сильных дождей началась осень на юге Красноярского края. 1 сентября в столице региона затопило несколько улиц, что заставило местные власти внести изменения в работу общественного транспорта. Стихия затронула и другие регионы. В кузбасских городах Новокузнецк и Топки были отменены мероприятия на открытом воздухе к Дню знаний.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сильный дождь обрушился на Красноярск в ночь на 1 сентября. Утром в понедельник мэрия сообщила, что муниципальная откачивающая техника работает в ряде районов, пытаясь ликвидировать последствия стихии. В числе проблемных участков были названы пер. Медицинский, ул. Цементников и Карла Маркса, Красная площадь у железнодорожного вокзала.

«В приоритете — подъездные пути к школам»,— отметили в городской администрации.

В связи с этим было изменено движение на ряде маршрутов транспорта МКУ «Красноярскгорэлектротранс». Например, на маршруте №1 для электробусов временно закрыли микрорайон Тихие и ул. Авиаторов. Корректировка, по предварительным данным, будет действовать до конца дня 1 сентября.

«По ул. 78 Добровольческой бригады, от ул. Молокова до ул. Алексеева подтопление проезжей части, в связи с чем на данном участке временно ограничено движение транспортных средств»,— сообщили, в свою очередь, в Госавтоинспекции Красноярского края. Ведомство сопроводило это объявление фото территории с легковыми автомобилями, частично погрузившимися в воду.

Данных о количестве выпавших осадков пока нет.

«Традиционно в обычный день на очистные сооружения поступает около 8 тыс. кубометров стоков в час. 1 сентября часовой объем стоков превышает 20 тыс., из которых 12 тыс. кубометров — это дождевая вода с городских улиц»,— подсчитали в ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс».

Последствия дождей ликвидируют не только в Красноярске, но и на юге региона, где сильные осадки пока не прекращаются. В конце минувшей недели главное управление МЧС по Красноярскому краю проинформировало о повышении уровня воды на реках Туба, Кизир, Амыл, Оя, Кебеж и Мана. Воды реки Кебеж вышли на пойму.

Еще 28 августа в поселке Интикуль Новоселовского района, расположенном на берегу одноименного озера, из-за ливней подтопило подполье в 36 жилых домах. «В готовности пункт временного размещения на базе новоселовской школы вместимостью 50 человек. Люди от размещения там отказались»,— рассказали о принятых мерах в районной администрации. По данным спасателей, в поселке Солгон Ужурского района к концу минувшей недели были затоплены три дома и 12 приусадебных участков.

Изменений к лучшему в ближайшее время специалисты краевого главка МЧС не ожидают.

«В связи с сильными дождями по территории южных районов края ожидается формирование дождевых паводков… На реках южных районов края возможны резкие повышения уровней воды и затопление пониженных участков местности, разлив малых рек и ручьев»,— сообщили в ведомстве.

Наиболее опасными в этом отношении спасатели назвали территории Ермаковского, Минусинского и Балахтинского районов, Каратузского муниципального округа. По данным «Среднесибирского УГМС», ночью 2 сентября в центральных и южных районах края местами ожидаются ливни со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

Сильные дожди на стыке августа и сентября прошли и в ряде других регионах Сибири. В Барнауле 31 августа выпало 53,1 мм осадков. «В результате непогоды зарегистрировано 11 происшествий различного характера. Среди происшествий: течь кровли в многоквартирных домах, подтопление приусадебных участков… Также зарегистрировано два факта подтопления ул. Взлетная и Христенко»,— сообщил о последствиях непогоды официальный сайт мэрии столицы Алтайского края.

В городе Топки в соседней Кемеровской области дожди сорвали запланированный на 1 сентября праздник на Комсомольской площади. Об отмене фестиваля, посвященного Дню знаний, утром в понедельник объявила администрация Центрального района «южной столицы» Кузбасса — Новокузнецка.

«2-4 сентября по всей территории юго-западной Сибири прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Сильные дожди сохранятся 2 сентября ночью в Кемеровской области и Алтайском крае, 3 сентября снова нагрянут в Республику Алтай»,— предупредили в Гидрометцентре России.

