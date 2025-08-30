Петербургские подростки вновь стали массово перепрыгивать через турникеты в метро

Группы подростков снова стали пользоваться метрополитеном без оплаты проезда. Дети попали на камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе метро Санкт-Петербурга.

В подземке напомнили, что такое проведение нарушает общественный порядок, поскольку подростки шумят, проявляют агрессию, мусорят и доставляют дискомфорт другим пассажирам. Зафиксированные на камеры нарушения передаются с заявлениями в территориальные органы для привлечения виновных к административной или уголовной ответственности.

Подростки уже пытались попасть в метро без оплаты в апреле 2025 года. Тогда Служба транспортной безопасности подземки задержала нарушителей.

Татьяна Титаева