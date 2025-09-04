Обвиняемого в подготовке отравления сотрудников ОПК переместили в психбольницу

Фрунзенский районный суд Ярославля направил в психиатрическую больницу обвиняемого в подготовке отравления сотрудников оборонного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

«Ъ» сообщал, что в январе 2025 года ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который планировал устроить теракт на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Ярославской области. По данным спецслужбы, местный житель хотел залить в воздуховоды машин сотрудников химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей. Задержанный признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Ему вменяется в вину ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт») и ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). В качестве меры пресечения обвиняемому был избран арест, он содержался в следственном изоляторе. Однако впоследствии суд по ходатайству следователя постановил временно поместить обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, на срок до 7 сентября 2025 года.

Антон Голицын