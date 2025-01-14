Задержанный за попытку отравить работников предприятия ОПК получил 10 тыс. руб.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, задержанного за попытку отравления работников предприятия ОПК в Ярославской области. По словам мужчины, в феврале 2024 года с ним в Telegram связался представитель Украины под ником Великий воин корпуса. Задержанный заявил, что за работу ему заплатили 10 тыс. руб.

«Он мне предложил совершить теракт... предложил использовать яд, на что я согласился. Я провел рекогносцировку местности, автопарковки и отправил их куратору. Куратор за это мне заплатил 10 тыс. руб.»,— сказал фигурант на видео, которое опубликовал телеканал «Россия 24».

Мужчина добавил, что после сбора информации попросил выслать яд, который планировалось использовать для отравления работников ОПК. 8 января он получил данные о местонахождении тайника, где было спрятано отравляющее вещество. Мужчина забрал его, но на обратном пути был задержан сотрудниками ФСБ. Лицо задержанного на видео не показано, его имя и другие данные о нем не приводятся.

О предотвращении теракта ФСБ сообщила сегодня, 14 января. По данным спецслужбы, мужчина планировал залить в воздуховоды машин сотрудников химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей. Было возбуждено дело по ст. 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 («Теракт») УК РФ.