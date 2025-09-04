Российские экологи предложили посчитать дальневосточных леопардов в КНДР

На первом заседании российско-корейской подкомиссии по охране окружающей среды в 2025 году специалисты природоохраны из РФ предложили коллегам провести экспедицию по оценке популяции дальневосточного леопарда на территории КНДР. Об этом с полей проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума сообщает «РИА Новости».

Предложение озвучил руководитель объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда» Виктор Бардюк, оно зафиксировано в протоколе заседания комиссии. «Я выступал с докладом, рассказал о том, как у нас обстоят дела с дальневосточным леопардом, с охраной птиц и предложил корейским коллегам посетить нацпарк "Земля леопарда", посмотреть вживую, как мы работаем. И также предложил организовать экспедицию совместно с корейскими коллегами по оценке мест обитания и популяции леопарда на их территории»,— приводит его слова агентство.

Прорабатывается возможность приглашения северокорейских специалистов в Приморье для изучения следов леопарда и тигра, ознакомления с проведением авиационного учета.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Ареал обитания включает юго-запад Приморского края и небольшой приграничный участок Китая. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. По данным учета на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых особей.

Эрнест Филипповский, Хабаровск