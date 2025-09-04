Ненецкий АО в 2024 году занял первое место в РФ по уровню психзаболеваний

Минздрав РФ представил рейтинг российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2024 года, первое место в нем занимает Ненецкий автономный округ. Об этом 4 сентября сообщает «РИА Новости».

По данным исследования, в Ненецком автономном округе наибольшее количество людей, которые заболели психическим расстройством или обрели расстройство поведения впервые в жизни. Оно составило в отчетный период 703,4 случая на 100 тыс. населения. На втором месте Архангельская область, где показатель составил 697,4. На третьем месте Республика Карелия — 556,3. Далее в рейтинге расположились Республика Мордовия (554) и Ямало-ненецкий автономный округ (551,6).

Самой здоровой в психическом плане оказалась Чеченская Республика, где всего 42,8 случая заболеваний на 100 тыс. Также в хвосте рейтинга Севастополь (73,7) и Брянская область (96,8).

Тенденция к росту психических заболеваний отмечена во всем мире. Согласно докладам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), таковыми страдают более 1 млрд человек. Причем с 2011-го по 2021 год их число росло быстрее, чем численность населения мира.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мы все тяжело больны».

Эрнест Филипповский