Мы все тяжело больны

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 млрд человек в мире живут с различными психическими расстройствами — чаще всего встречаются тревожность и депрессия. Эти нарушения наносят колоссальный ущерб как человечеству, так и глобальной экономике. Российские эксперты подтверждают заметный рост «всех психических проблем среди всех возрастов». Среди вероятных причин называют информационную перегрузку и социальные катаклизмы, а также увеличение продолжительности жизни и более тщательную диагностику.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила два обширных доклада: «Психическое здоровье в современном мире» и «Атлас психического здоровья 2024 года».

В них утверждается, что более 1 млрд человек живут сейчас с различными психическими заболеваниями.

Причем с 2011 по 2021 год их число росло быстрее, чем численность населения земного шара. При этом ВОЗ не выделяет отдельные страны — в отчете говорится, что информация сводная и собрана на основе данных, полученных от государств—членов организации. Данные для этих докладов предоставили 144 государства, включая Россию.

По оценке ВОЗ, в 2021 году 400 млн человек старше 15 лет страдали от расстройств, связанных с употреблением алкоголя, а в 2022 году более 64 млн человек имели психические нарушения, вызванные употреблением наркотиков. В 2021 году почти у 57 млн человек был диагноз «деменция», более чем у 24 млн — «эпилепсия». Наиболее распространенными заболеваниями ВОЗ называет тревожные и депрессивные расстройства: в 2021 году они составили более двух третей всех психических нарушений. Чаще всего от них страдают в возрасте 20–29 лет.

В отчете говорится, что психические нарушения являются второй после неврологических заболеваний причиной возникновения стойкой инвалидности и одним из ключевых факторов потери здоровых лет жизни. Они распространены повсеместно независимо от страны, возраста и уровня дохода. Одними из самых тяжелых последствий являются самоубийства: только в 2021 году покончили с собой 727 тыс. человек, что на тот момент стало ведущей причиной смерти среди молодежи. Также психические расстройства наносят «гигантский урон экономике». Прямые расходы на их лечение огромны, но значительно выше косвенные издержки из-за снижения производительности. Только депрессия и тревожные расстройства обходятся мировой экономике примерно в $1 трлн ежегодно. При этом качественное лечение получают лишь 9% людей, страдающих депрессией. ВОЗ обнаружила «тревожный разрыв» между богатыми и бедными странами: так, в странах с низким уровнем дохода помощь получают менее 10% нуждающихся, в то время как в странах с высоким уровнем дохода — более 50%. В среднем же в мировом масштабе 71% людей с психозом не получают медицинской помощи вовсе.

В Минздраве РФ не прокомментировали “Ъ” данные ВОЗ.

Однако главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Светлана Шпорт ранее сообщала, что в России около 4 млн человек страдают подобными расстройствами и среди них две трети сталкиваются с депрессией и тревожностью.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов подтверждает: специалисты наблюдают рост всех психических расстройств во всех возрастных группах во всем мире. «Я бы даже сделал предположение, что в России по сравнению с другими развитыми странами их распространенность выше. Это связано в том числе с социально-экономическими причинами: различными, подчас катастрофическими, социальными кризисами и катаклизмами XX века, а на данный момент — с СВО. Сюда входят последствия в виде ПТСР и других связанных проблем как у комбатантов, так и у жителей приграничных регионов,— говорит господин Сулейманов.— Психиатрическая патология при неблагоприятном историческом развитии вообще имеет свойство накапливаться из поколения в поколение в виде устойчивых аномальных типов поведения и расстройств личности, реализуясь в последующих поколениях в более тяжелой форме». Также эксперт указывает, что россияне реже обращаются за психиатрической и психологической помощью «в силу исторически сложившейся стигматизации и страха перед психиатрией». Впрочем, господин Сулейманов признает, что психотерапевтические институты в стране пока недостаточно развиты. В целом же «мощнейшим испытанием» для психического здоровья жителей практически всех развитых стран стала информационная перегрузка, говорит он, особенно у детей и подростков: «Это болезненная почва для целого ряда психических расстройств. И мы пока не знаем, какое разрушительное влияние на здоровье и развитие общества она окажет в ближайшем будущем».

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева добавляет, что рост количества пациентов с психическими нарушениями может быть связан и с повышением их выявляемости. Она обращает внимание, что в последней редакции Международной классификации болезней теперь учитываются и «легкие» формы расстройств, то есть статистика отражает в том числе новый подход к постановке диагнозов. А увеличение продолжительности жизни и старение населения ведут к естественному росту числа людей с такими диагнозами, как, например, деменция. При этом госпожа Яушева уверена, что люди с психическими расстройствами в России могут получить качественную и своевременную помощь: «Существует государственная система помощи, включающая психоневрологические диспансеры, психиатрические стационары, дома-интернаты, горячие телефонные линии доверия. Развиваются частные клиники, готовые оказать помощь. Кроме того, сегодня телемедицинские технологии позволяют получить консультации специалистов в онлайн-формате».

Наталья Костарнова