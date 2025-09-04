Израиль счел «пропагандистским маневром» согласие «Хамаса» отпустить всех пленных

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал согласие «Хамаса» на освобождение всех заложников «еще одним пропагандистским маневром».

Ранее представители движения «Хамас» заявили, что готовы заключить сделку, по которой все израильские заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных.

«К сожалению, речь идет лишь о ещё одном пропагандистском маневре «Хамаса», не содержащем ничего нового. Война может завершиться немедленно — но только на условиях, утверждённых кабинетом»,— написал господин Гендельман в своем Telegram-канале.

Среди условий правительства Израиля для завершения боевых действий:

Освобождение всех заложников. Полное разоружение ХАМАС. Демилитаризация сектора. Обеспечение израильского контроля над безопасностью в секторе. Формирование альтернативного гражданского управления, которое не будет угрожать Израилю.

В плену у «Хамаса» находятся 20 заложников. Сейчас ЦАХАЛ готовится начать новую фазу «Колесниц Гидеона», которая предполагает полный захват столицы Газы.