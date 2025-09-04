Трамп предложил ввести Нацгвардию в Новый Орлеан для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп заявил, что Новый Орлеан в штате Луизиана может стать следующим городом для введения в него Национальной гвардии для борьбы с преступностью, сообщает Assosiated Press.

Дональд Трамп утверждает, что эскалация необходима, поскольку в Новом Орлеане существует «проблема с преступностью», но руководители города отмечают, что в этом году уровень преступности значительно снизился.

Губернатор-республиканец Луизианы Джефф Лэндри пообещал в социальных сетях, что помощь Дональда Трампа будет распространена «от Нового Орлеана до Шривпорта». Однако руководители-демократы Нового Орлеана негативно отнеслись к этой инициативе. Председатель городского совета Дж. П. Моррелл назвал ввод войск в город «ненужной демонстрацией силы, призванной решить несуществующую проблему».

Ранее господин Трамп заявил, что планирует отправить Национальную гвардию в Чикаго и Балтимор после того, как в прошлом месяце он направил войска и федеральных агентов для патрулирования улиц Вашингтона.