Президент США Дональд Трамп назвал себя консерватором, однако добавил, что в спорных ситуациях старается придерживаться «здравого смысла». Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу.

«Я бы сказал так: если бы что-то было консервативным, но плохим для страны с точки зрения здравого смысла, то я бы последовал за здравым смыслом. Я хочу действовать во благо страны»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в основном, все, что нужно Соединенным Штатам, требует консервативного подхода.