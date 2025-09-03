Жога призвал власти регионов УрФО выпустить «Навигатор для участников СВО»

Власти регионов Уральского федерального округа (УрФО) должны создать «Навигатор для участников специальной военной операции (СВО)» о мерах поддержки бойцов и распространить их во всех социальных учреждениях, заявил полномочный представитель президента Артем Жога в ходе встречи с героями России. «Много вопросов и у действующих военнослужащих. По созданию такой книги мы поднимали вопрос, собрать полный перечень всех льгот в УрФО, подогнать все под один стандарт. Понятно, что каждый регион по своему обеспечен, но все мы граждане РФ и должны получать социальные выплаты и помощь одинаково»,— подчеркнул он.

Издать книгу господину Жоге предложил герой России из Тюмени Рустам Сайфуллин, добавив, что ранее «Навигатор для участников СВО» выпустили власти Тюменской области. «Здесь собраны все федеральные законы, помимо федеральных выплат и льгот указаны и региональные. Здесь все часто задаваемые вопросы: предоставление жилых помещений, освобождение от налоговых сборов, стимулирующие выплаты при заключении контракта, вплоть до рапортов»,— пояснил он.

Василий Алексеев