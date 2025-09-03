Для контроля за выборами губернатора Свердловской области установили 500 камер

«Ростелеком» установил 500 IP-камер на 250 избирательных участках Свердловской области в преддверии досрочных выборов губернатора, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Подготовка системы видеонаблюдения к досрочным выборам губернатора Свердловской области

«На каждом из этих участков смонтировано по две IP-камеры с высоким разрешением и инфракрасной подсветкой, что обеспечивает качественную съемку даже в условиях недостаточной освещенности»,— говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что камеры размещены так, чтобы охватывать максимальный угол обзора для наблюдателей, но сохраняя при этом тайну голосования. На других участках будут использованы видеорегистраторы.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко отметила, что видеотрансляция будет передаваться в Центр общественного наблюдения и на служебный портал. Кандидаты, их представители и председатели избирательных комиссий смогут следить за ходом голосования через портал Госуслуг.

Директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков напомнил, что оператор обеспечивает видеонаблюдение на выборах всех уровней с 2012 года. «Надежность наших систем подтверждена на федеральном уровне: они успешно выдерживали высокие нагрузки и противодействовали кибератакам во время выборов президента и при проведении Единого государственного экзамена»,— подчеркнул он.

Голосование на досрочных выборах губернатора пройдет в течение трех дней 12-14 сентября. Должность стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. В качестве кандидатов на пост губернатора Свердловской области зарегистрированы: Денис Паслер («Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР).

Евгения Яблонская