В молодежную администрацию Екатеринбурга отобрали 17 кандидатов

В Екатеринбурге завершился отбор в Молодежную администрацию, проведенный заместителем главы Екатеринбурга Мариной Фадеевой. Как сообщили в мэрии, по итогам конкурса в команду вошли 17 кандидатов из 63 подавших заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отбор включал тест на знание муниципального управления и грамотность. Кандидаты представили проекты по улучшению города, включая инициативы в области транспорта, профориентации, спортивной подготовки, креативных индустрий, международного сотрудничества и туризма. Оценивало работы жюри, в состав которого вошли представители администрации и эксперты в сфере городского управления.

«Представленные сегодня проекты имеют разную направленность, однако всех объединяет одно – любовь к уральской столице и желание сделать ее лучше»,– отметила Марина Фадеева.

Сформированная Молодежная администрация будет принимать участие в разработке и обсуждении городских инициатив, направленных на повышение качества жизни в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева