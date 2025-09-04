Аналитики прогнозируют стабилизацию цен на цветные металлы до 2029 года

Стоимость основных цветных металлов сохранится near текущих уровней до конца 2025 года и стабилизируется в последующие четыре года. Такой прогноз дает международная консалтинговая компания Kept.

По оценкам аналитиков, к концу года цена на алюминий составит $2,5 тыс. за тонну, на медь — $9,3 тыс., на цинк — $2,6 тыс. Единственным металлом, который покажет заметный рост к 2029 году, станет никель: его стоимость может превысить $18 тыс. за тонну.

Эксперты ожидают, что большинство рынков достигнут относительного баланса спроса и предложения. Рост цен на медь будет поддерживаться дефицитом из-за отсутствия новых крупных проектов и высокого спроса со стороны секторов зеленой энергетики и ИИ. Рынок алюминия будет зависеть от динамики потребления в Китае.

