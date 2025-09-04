Медное затишье

Котировки основных цветных металлов стабилизируются до конца 2025 года, прогнозируют в Kept. Аналитики ждут, что до 2029 года большинство рынков будет находиться в относительном балансе спроса и предложения, а заметный рост цен покажет лишь никель. Хотя другие эксперты видят риски увеличения дефицита или профицита и по другим металлам.

Аналитики Kept ожидают относительно стабильных цен на основные цветные металлы до 2029 года, следует из их отчета. До конца 2025 года, по их прогнозам, котировки алюминия, меди, никеля и цинка останутся на текущих значениях.

Так, стоимость алюминия к концу года прогнозируется на уровне $2,5 тыс. за тонну, в следующие четыре года цены будут колебаться в пределах $2,7 тыс. за тонну. Аналитики из Harbor Research отмечают, что баланс спроса и предложения будет смещаться в сторону дефицита благодаря растущему потреблению в Китае и ограниченному производству, особенно с учетом низких запасов. По оценкам, которые приводит «Русал», к концу июня за пределами Китая сохранялся профицит алюминия около 1 млн тонн, а в Китае фиксировался дефицит на уровне 1,1 млн тонн.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко говорит, что в длительной перспективе ожидания на рынке алюминия в большей мере тяготеют к росту цен. При этом, добавляет он, расширение мощностей в Индонезии и Китае, увеличение объемов вторичной переработки и сохранение торговых барьеров будут сдерживать слишком быстрый рост котировок.

Цены на медь, демонстрировавшие высокую волатильность, к концу года стабилизируются на уровне $9,3 тыс. за тонну против текущих $9,4 тыс. за тонну, а до 2029 года вырастут до $10,6 тыс. за тонну, прогнозируют в Kept. Как поясняет партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко, катодная медь, ключевой товар, не подпала под американские пошлины и с учетом больших накопленных запасов меди в США вероятен реэкспорт на другие рынки, что увеличит предложение. В то же время новости из Чили, где на крупнейшей в мире подземной медной шахте Эль-Теньенте в результате землетрясения произошел обвал, вызывают опасения по будущим поставкам, добавляет она.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что инвестиции Китая в энергосети (10–15% мирового спроса на медь) растут опережающими темпами, также стабильный рост потребления обеспечивают сектора электромобилей и ИИ. А до 2028 года в мире не ожидается ввод крупных проектов в меди, что увеличит дефицит с 1% от спроса в 2024 году до 4–6% в 2028 году, говорит аналитик.

Стоимость цинка, по оценкам Kept, останется на уровне в $2,6 тыс. за тонну до конца года, а в перспективе ближайших четырех лет может увеличиться до $2,8 тыс. за тонну. Kept прогнозирует сохранение профицита предложения в мире в этом году за счет мощностей в РФ, Демократической Республике Конго, Боснии и Герцеговине. Но, отмечает Наталья Величко, есть опасения по снижению добычи: в первом квартале текущего года более чем на 20% год к году снизился объем производства на одном из крупнейших в мире рудников Ред Дог на Аляске. Хотя по итогам полугодия, добавляет она, добыча снизилась примерно на 8%, что несколько успокоило рынок.

Наибольший рост цен до 2029 года покажет никель, прогнозируют в Kept. По оценкам аналитиков, с конца 2025 года стоимость металла может вырасти с $15,4 тыс. за тонну до более чем $18 тыс. за тонну к 2029 году. В «Норникеле» ожидают снижение профицита рынка никеля с 170 тыс. тонн в 2024 году до 120–130 тыс. тонн в 2025–2026 годах. Как указывала компания, в первой половине 2025 года поддержку рынку оказывали в том числе устойчивый спрос в Китае и ограниченная доступность никелевой руды в Индонезии. Хотя директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров ожидает, что рынок останется избыточным из-за более быстрого роста предложения.

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин указывает, что в целом риски волатильности цен на сырьевые товары, в том числе цветные металлы, все еще сохраняются из-за хаотичной внешнеторговой политики американской администрации.

Полина Трифонова