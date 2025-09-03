МИД Узбекистана обратился к России из-за мужчины, назвавшего мигранта рабом

Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству с просьбой принять меры в отношении мужчины, который в Московской области оскорбил трудового мигранта из Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.

В конце августа в интернете появилось видео, на котором прохожий в Подмосковье в нецензурной форме называет мигранта «рабом». Запись быстро распространилась и вызвала общественный резонанс в узбекских социальных сетях.

Господин Бурханов отметил, что МИД Узбекистана внимательно следит за ситуацией и уже направил официальную ноту в Министерство иностранных дел России с требованием установить личность мужчины с видео и применить к нему соответствующие правовые меры. Он подчеркнул, что все граждане Узбекистана защищены своим государством, независимо от места пребывания.

«В случае нарушения прав и свобод, законных интересов или чести граждане Узбекистана просятся незамедлительно обращаться в правоохранительные органы страны пребывания, а также в дипломатические и консульские представительства»,— заявил пресс-секретарь дипведомства. Видеозапись его речи опубликована на YouTube-канале министерства.