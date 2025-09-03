«Фавориты на дебаты не ходят»

В Курской и Тамбовской областях, где в единый день голосования пройдут выборы губернаторов, 3 сентября прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов кандидатов. Как выяснил «Ъ-Черноземье», дебаты прошли исключительно в эфирном телевидении и за пределами прайм-тайма. Прямые трансляции не были доступны на сайтах местных филиалов ВГТРК, проводивших их, а публиковать записи не планируется.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн («Единая Россия») на дебаты с конкурентами не пришел, его тамбовский коллега Евгений Первышов («Единая Россия») все же поучаствовал. Как отмечает политолог Владимир Слатинов, значимость и статус предвыборных дебатов в текущей конъюнктуре «невысоки из-за фундаментального неравенства ресурсного потенциала кандидатов».

— Интерес к дискуссии снижается, когда один из ее участников обладает колоссальным преимуществом. Значимость дебатов высока исключительно при условии наличия близких по ресурсному потенциалу соперников. В текущей ситуации референдумного характера выборов, который доминирует в большинстве регионов России, любые дискуссии между заведомо неравными кандидатами объективно теряют смысл и перестают быть интересными избирателям. Полное отсутствие интриги закономерно снижает вовлеченность аудитории, что, в свою очередь, уничтожает мотивацию фаворитов участвовать в таких дебатах.

Единственным исключением может стать исключительно осознанный жест фаворита, направленный на демонстрацию открытости и смелости. Евгений Первышов пошел на дебаты, предположу, потому что он участник программы «Время героев», потому что он захотел сделать красивый жест, показывая, что не боится и что он как бы открыт для дискуссий с соперниками. Однако подобные случаи остаются единичными и скорее исключением, поскольку абсолютное большинство кандидатов предпочитают избегать даже минимальных рисков, связанных с публичными дискуссиями при наличии явного преимущества.

Формат дебатов серьезно деградировал, если выражаться максимально мягко. Он полностью утратил свою изначальную фишку, превратившись в банальные самопрезентации. Это связано не только с объективной ресурсной асимметрией, но и с общим снижением интереса со стороны СМИ к подобным мероприятиям, которые все реже транслируются в прайм-тайм и практически не публикуются на основных медиаплатформах. Если такой контент интересен аудитории телевидения, то зачем его продвигать, наверное, считают телеканалы.

Для кандидатов без административного ресурса дебаты остаются одним из немногих доступных способов хоть как-то заявить о себе. Однако даже эта возможность серьезно ограничена форматом и практически полным отсутствием внимания со стороны ведущих СМИ, которые все реже освещают такие события. В текущих условиях дебаты становятся чистой формальностью, которая реализуется только в связи с требованиями законодательства. Они полностью утрачивают свою первоначальную функцию — предоставление избирателям реальной возможности сравнить программы и личные качества кандидатов. Пока сохраняется ресурсная асимметрия, этот тренд будет только усиливаться, что в конечном итоге может привести к полной дискредитации института предвыборных дебатов в России.

В таких условиях фавориты на дебаты не ходят, не видят необходимости в участии, а избиратели все сильнее теряют интерес к формату, что приводит к системной деградации института публичных дискуссий.