Автографы в законе

Конституционный суд (КС) не нашел повода усомниться в действующем порядке сбора и проверки подписей на выборах президента. Требования, которые предъявляются к автографам, предопределены необходимостью выявления действительного уровня поддержки кандидата и не нарушают конституционных прав заявителя, говорится в отказном определении КС по жалобе участника президентских выборов-2024 Бориса Надеждина. Эксперт считает этот отказ предсказуемым, так как обращение изначально не отвечало стандартам конституционного процесса.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ



Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, напомним, выдвинулся в президенты на выборах 2024 года, но не был зарегистрирован из-за чрезмерного брака в подписных листах. В своей жалобе в КС он оспаривал сразу несколько норм законов «Об основных гарантиях избирательных прав» и «О выборах президента РФ», регулирующих порядок сбора и проверки подписей в поддержку кандидата (см. “Ъ” от 2 июля).

В частности, политик называл чрезмерными требования к предельно допустимой доле брака в автографах (не более 5%) и сетовал, что заключения проверяющих подписи экспертов не требуют ни обоснования, ни мотивировки. Это практически лишает кандидатов возможности оспаривать отказ в регистрации, основанный на подобных заключениях, жаловался господин Надеждин. Он также указывал на то, что требования привязывать списки сборщиков к определенному региону вообще нет в законе: Центризбирком произвольно установил его в своей инструкции и тем самым ввел дополнительное обременение для кандидатов. Ведь если один и тот же человек, стоя на одной и той же точке, соберет подписи избирателей, проживающих в разных регионах, то этого сборщика придется включать сразу в несколько региональных списков.

КС с такими доводами не согласился. Конституция, напомнил суд, прямо не регулирует порядок проведения выборов: это право делегировано федеральному законодателю, который обладает широкой свободой усмотрения в определении порядка реализации избирательных прав (но, разумеется, должен при этом придерживаться принципов народовластия, политического плюрализма и юридического равенства). Требования к количеству и качеству подписей, которые необходимо сдать в поддержку кандидата, по мнению КС, вполне в эти ограничения укладываются, поскольку призваны обеспечить равные условия для выдвижения кандидатов и исключить из процесса участников, не имеющих достаточной поддержки избирателей. Что касается необходимости «привязывать» списки сборщиков к конкретному региону, то она «предопределяется необходимостью выявления действительного уровня поддержки кандидата избирателями», а следовательно, также не противоречит Основному закону. Наконец, заключения экспертов-почерковедов не предопределяют решения Центризбиркома и не имеют заранее установленной силы для суда, где кандидат может ходатайствовать о проведении почерковедческой экспертизы или вызове свидетелей. То есть нормы спорного закона сами по себе не нарушают конституционные права заявителя, который по существу оспаривает не сами законоположения, а нормативные акты ЦИКа. Однако их проверка не входит в компетенцию КС, заключил суд.

Борис Надеждин считает, что КС не стал анализировать по существу его доводы, просто процитировав в своем определении законы. «Такое впечатление, что наша Фемида с повязкой не только на глазах, но и на ушах: судьи не слышат доводы истца»,— сказал он “Ъ”.

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский, напротив, считает отказ обоснованным: обращение, по его мнению, изначально не отвечало стандартам конституционного процесса. Заявитель, по сути дела, оспаривал не столько сами нормы закона, сколько конкретные факты и действия ЦИКа, на что справедливо и указал КС. Кроме того, в жалобе фактически ставится под сомнение вся система проверки подписей, от процентного барьера до требований к спискам сборщиков. Но КС традиционно исходит из того, что выбор модели регулирования и степени ее строгости — прерогатива законодателя, а задача суда — лишь удостовериться, что установленные правила не выходят за пределы принципов Конституции, резюмирует эксперт.

