Петербург потратит 6,1 млрд рублей на капитальный ремонт крыш

В 2025 году на капитальный ремонт крыш из бюджета Петербурга выделено 6,088 млрд рублей, из которых 358,48 млн рублей — средства городского бюджета. Это на 18% больше, чем было выделено в 2024 году (5,018 млрд рублей, включая 339,92 млн рублей из бюджета города). Об этом сообщили в Жилищном комитете Санкт-Петербурга.

Средняя стоимость ремонта зависит от типа кровли: жесткая металлическая крыша обходится примерно в 8 млн рублей за объект, мягкая наплавляемая — около 3,5 млн рублей. В 2025–2026 годах предусмотрена государственная субсидия с бюджета Санкт-Петербурга: 1,4 млн рублей в 2025 году и 1,9 млн рублей в 2026 году на капитальный ремонт крыш и фасадов.

Основные источники финансирования — взносы собственников, формируемые в Фонде капитального ремонта. Дополнительные внебюджетные источники не предусмотрены. Включение объектов в программу зависит от остатка средств на счетах регионального оператора, объема взносов, предложений районных администраций и сроков, установленных программой.

Александра Хренкова