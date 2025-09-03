Для очередных работ в тамбовской филармонии ищут подрядчика за 72 млн

Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило аукцион на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документаций для здания филармонии (концертного зала) в Тамбове на улице Державинская, 5. Начальная максимальная цена — 72 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы необходимо закончить до 30 ноября 2026 года. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания на территории здания площадью 8,5 тыс. кв. м. В первую очередь необходимо провести техническое обследование, чтобы определить объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или поврежденных конструкций. Также необходимо обследовать ранее приобретенное оборудование и «максимально использовать его в реконструкции». После этого победитель должен разработать проектную документацию и получить заключение экспертизы.

В марте управление Следственного комитета по Тамбовской области после обращения врио губернатора Евгения Первышова возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции здания филармонии. Однако о результатах расследования так и не сообщили.

Реконструкция филармонии в Тамбове идет с 2012 года. В 2023-м контракт на завершение работ получил подмосковный подрядчик ООО «ЦХД Инжиниринг» за 372,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до конца 2023 года, но сроки сдвинулись на лето 2024-го, а подрядчик попал под наблюдение — первую ступень банкротства.

Анна Швечикова