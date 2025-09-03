Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В муниципалитетах Якутии появился юрист-ассистент на базе ИИ

В администрациях муниципальных образований Якутии внедрен юрист-ассистент на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал 3 сентября глава республики Айсен Николаев на сессии «Креативная экономика: новая модель роста для Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

Разработанный совместно со «Сбером» сервис под названием «Обращайся» предназначен для автоматизации работы чиновников. По словам господина Николаева, система уже используется в ряде министерств и ведомств республики, где показала «рост качества и скорости» при подготовке документов.

ИИ-ассистент способен формировать несколько вариантов ответа на обращения граждан, проверять проекты нормативно-правовых актов на соответствие законодательству, а также генерировать типовые документы — договоры, справки, протоколы — с учетом последних изменений в федеральных законах. Кроме того, он помогает анализировать запросы прокуратуры и других надзорных органов и вносить изменения в уставы муниципалитетов в сжатые сроки.

Айсен Николаев напомнил, что идея применения ИИ в юридической сфере обсуждалась еще в 2016 году, а Якутия стала одним из первых регионов, где подобный сервис реально используется.

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участницы форума

Участницы форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд экосистемы «Интеррос»

Стенд экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фото: Пресс-служба ВТБ

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд транспортной компании FESCO

Стенд транспортной компании FESCO

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума с газетой «Ъ»

Участница форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

