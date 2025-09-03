В муниципалитетах Якутии появился юрист-ассистент на базе ИИ

В администрациях муниципальных образований Якутии внедрен юрист-ассистент на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал 3 сентября глава республики Айсен Николаев на сессии «Креативная экономика: новая модель роста для Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

Разработанный совместно со «Сбером» сервис под названием «Обращайся» предназначен для автоматизации работы чиновников. По словам господина Николаева, система уже используется в ряде министерств и ведомств республики, где показала «рост качества и скорости» при подготовке документов.

ИИ-ассистент способен формировать несколько вариантов ответа на обращения граждан, проверять проекты нормативно-правовых актов на соответствие законодательству, а также генерировать типовые документы — договоры, справки, протоколы — с учетом последних изменений в федеральных законах. Кроме того, он помогает анализировать запросы прокуратуры и других надзорных органов и вносить изменения в уставы муниципалитетов в сжатые сроки.

Айсен Николаев напомнил, что идея применения ИИ в юридической сфере обсуждалась еще в 2016 году, а Якутия стала одним из первых регионов, где подобный сервис реально используется.

Анна Коломенская