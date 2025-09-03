Суд продлил арест полицейским из Невьянска по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста заместителю начальника МО МВД «Невьянский» Михаилу Филиппову и оперуполномоченному Кириллу Бычкову, обвиняемым в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, третьему фигуранту, начальнику отдела экономической безопасности Алексею Храмкову, мера пресечения изменена на домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение бездействия в пользу взяткодателя группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Суд продлил срок содержания под стражей для Михаила Филиппова и Кирилла Бычкова до 5 ноября. Алексей Храмков останется под домашним арестом также до 5 ноября.

Решения суда пока не вступили в силу.

Полина Бабинцева