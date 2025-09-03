Макрон: «коалиция желающих» готова предоставить Украине гарантии безопасности

Страны «коалиции желающих» готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае объявления перемирия на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы готовы, — мы, это европейцы, — предоставить гарантии безопасности Украине и украинцам, когда будет подписано соглашение»,— сказал господин Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Французский лидер не стал раскрывать подробностей, отметив, что детали обсуждений последних двух недель «строго конфиденциальны». Однако он отметил, что страны Европы настроены предоставить Украине миротворцев на долгосрочной основе.

4 сентября в Париже состоится встреча представителей европейских стран из числа «коалиции желающих» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой консультаций станут гарантии безопасности. Основной вариант, рассматриваемый украинскими союзниками, — формат «НАТО Лайт», предполагающий, что в случае нападения на Украину гаранты безопасности в течение 24 часов должны согласовать ответные меры.

Анастасия Домбицкая