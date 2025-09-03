Глава НТА предложил разрешить управлять автобусом одной ногой ради ветеранов СВО

Генеральный директор Национальной транспортной ассоциации (НТА) Борис Правилов предложил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову официально разрешить управлять автобусами одной ногой, чтобы трудоустраивать раненых ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Правилова, почти все современные автобусы оборудованы механической коробкой передач, что позволяет водителям использовать только одну ногу. Если скорректировать действующие нормативы, которые требуют управлять транспортом двумя ногами, имеющие травмы ветераны получат востребованную профессию с достойной оплатой, считает глава НТА.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по поручению Дрозденко ветеранов СВО должны трудоустраивать за четыре месяца.

Артемий Чулков