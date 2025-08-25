По поручению Дрозденко ветеранов СВО должны трудоустраивать за четыре месяца

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил установить предельный показатель эффективности для трудоустройства вернувшихся участников СВО в регионе в четыре месяца с момента первого контакта с кадровым центром. Об этом глава Ленобласти написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По статистике предпочитает трудоустройство на новое место работы каждый третий демобилизованный участник СВО»,— рассказал в публикации Александр Дрозденко.

Помимо этого он сообщил, что дал поручение разработать региональное приложение, объединяющее все льготы и мероприятия для участников СВО, до 1 октября.

Артемий Чулков