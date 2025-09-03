Прокативший рейдовика в Металлострое водитель стал фигурантом уголовного дела

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Поводом стало решение водителя прокатить чиновника на капоте микроавтобуса во время рейда по пресечению незаконной торговли в Металлострое.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По подозрению в совершении противоправных действий задержали 59-летнего водителя.

На участке улицы Дорога на Металлострой был совершен наезд на сотрудника отдела земельного контроля Управления контроля использования имущества южных районов Петербурга. После водитель скрылся с места происшествия. Сотрудник следствия принимает меры для выяснения всех обстоятельства инцидента.

По информации комитета по контролю за имуществом, там проводили рейд для пресечения нелегальной торговли. Водитель микроавтобуса прокатил на капоте одного из специалистов. Он не пострадал.

Татьяна Титаева