Иранские депутаты призвали МИД страны выйти из ДНЯО

Группа из 60 депутатов иранского парламента обратилась к главе МИД Ирана Аббасу Арагчи с требованием выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Призыв законодатели объяснили «недружественными действиями» Великобритании, Германии и Франции («евротройка»), запустившими механизм возобновления санкций Совбеза ООН против Ирана, пишет Nour News.

ДНЯО был подписан в 1968 году, его участниками является 191 государство, включая пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Договор обязывает ядерные государства не передавать это оружие и контроль над ним неядерным странам, а также не помогать в его производстве или приобретении. Неядерные страны-участницы обязались не производить ядерное оружие и не добиваться помощи для его создания или приобретения.

Как участник ДНЯО МАГАТЭ имеет право проводить инспекции для проверки использования иранских ядерных объектов только в мирных целях. Однако после атаки Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении своих обязательств и временно прекратил сотрудничество с агентством. Для возобновления инспекций иранские власти требуют пересмотреть формат взаимодействия с МАГАТЭ. Состоявшиеся два раунда переговоров по этому вопросу пока результатов не дали.

Лусине Баласян