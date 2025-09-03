Вагоновожатых отстранили от управления

В Москве запущен первый в России беспилотный трамвай. Он будет ходить на северо-западе Москвы по маршруту №10, от метро «Щукинская» до улицы Кулакова. Трамвай делает остановки, открывает и закрывает двери, соблюдает сигналы светофоров, пропускает пешеходов, определяет, как проехать тот или иной перекресток, переключает стрелки, а также соблюдает график движения, мэр столицы рассказал Сергей Собянин. По его словам, до конца года в городе будет запущено еще три беспилотных состава, в 2026-м их будет уже 15. А к 2030-му году московские власти намерены сделать треть всех трамваев беспилотными.

Такие планы вполне реальны, поскольку не требуют серьезной замены инфраструктуры, заметил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин: «Там, где в Москве движение трамваев обособлено от общего потока транспортных средств, нагляднее всего на Бульварном кольце это сделано, то это можно завтра сделать. Там, где общий поток проходит по тем же кускам проезжей части, конечно, с этим похуже.

Но обособление рельсовых путей даже и без всякого искусственного интеллекта и беспилотного вождения — очень полезная штука. В Москве это хорошо поняли и активно над этим работают.

Так что здесь в этом смысле это движение навстречу. Обособление путевого хозяйства трамвая будет идти совершенно независимо от того, как станет развиваться беспилотное вождение. В его случае будет даже дополнительный плюс: там, где на путях не появляются посторонние объекты, гораздо проще будет реализовать такой проект».

При этом в законодательстве уже есть нормы, регулирующие решение спорных вопросов в случае столкновений беспилотного трамвая с другими транспортными средствами, отметил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «В Российской Федерации это сделано в рамках экспериментального правового режима. Отдельные постановления правительства приняты и для беспилотных автомобилей, и для беспилотного трамвая, и мы ожидаем экспериментальный правовой режим для роботизированной доставки. Там написано четко, кто за что отвечает, в каких случаях ответственность несет собственник этого транспортного средства, а когда он может привлечь к ответственности его разработчика.

То есть водители прикрыты полностью и, конечно, нужно будет подождать судебную практику, она неминуемо появится».

Как заявил мэр Москвы, следующей задачей столичных властей является запуск беспилотного поезда в метро. По словам Сергея Собянина, к испытаниям планируется приступить уже в этом году, а завершить их — в 2026-м.

Андрей Загорский