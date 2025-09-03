Россияне разыграли козырную нарду

В число видов спорта, в которых россияне выступают в полноценном статусе, неожиданно вошли нарды. На прошедшем в Ереване Гран-при Армении отечественные спортсмены взяли четыре золотые медали под российским флагом. Правда, несмотря на восторженные отзывы об их успехах Федерации нардов России (ФНР), статус этого состязания не очень понятен. Его организацией занималась возглавляемая российскими функционерами Международная федерация нардов (IBF), созданная совсем недавно и турниров до сих пор не проводившая.

Федерация нардов России на своем сайте отчиталась о событии, которое назвала «самым долгожданным» в этом году в «мире нардов». Речь идет о Гран-при Армении, завершившемся 31 августа в Ереване и получившем довольно широкое освещение в отечественных СМИ и Telegram-каналах. Российские спортсмены на нем завоевали четыре золотые медали: они достались Григору Гамбаряну, Агамиру Геворкяну, Айку Долунцу, Арсену Марукяну и Оксане Гаязовой. Председатель наблюдательного совета ФНР Алексей Авсецин, комментируя итоги турнира, рассказал «Спорт-экспрессу» о «высоком уровне российских нардов» и «мощном потенциале российского спорта» — по крайней мере в настольной игре, историю которой некоторые источники отсчитывают с античных времен.

Особый оттенок ереванским победам придает тот факт, что на соревновании отечественные спортсмены выступали под национальным флагом, с удовольствием, судя по иллюстрациям на сайте федерации, фотографируясь с ним. По нынешним стандартам это довольно примечательное событие.

После начала военной спецоперации на Украине, то есть с весны 2022 года, в отношении российской спортивной отрасли действует целый пакет различных санкций.

Многие структуры их уже смягчили, например, охотно допуская россиян на топовые соревнования, от которых ранее они были отстранены. Но одной меры придерживаются по-прежнему практически все. И Международный олимпийский комитет, и спортивные федерации соглашаются на участие российских спортсменов только в нейтральном статусе, без права использовать национальную символику. Исключений чрезвычайно мало. В основном это нишевые, не претендующие на попадание в олимпийскую программу и грандиозную популярность виды, такие как русский бильярд, городки, армрестлинг, бодибилдинг, шашки. Из по-настоящему крупных толерантность к флагу России характерна только для бокса и смешанных единоборств (MMA), и то в соревнованиях отдельных промоушенов и отдельных федераций — скажем, Международной боксерской ассоциации (IBA), которой руководит Умар Кремлев.

Впрочем, полноценный статус российских нардистов на Гран-при Армении, кажется, вытекает во многом из его организационной специфики. На самом деле головной в виде считается Всемирная федерация нардов (WBGF), объединяющая 42 страны. Но ни Россия, ни Армения не входят в число ее членов. Ереванский же турнир проводился под эгидой Международной федерации нардов. IBF — чрезвычайно молодая структура: по данным rusprofile.ru, она была учреждена летом 2024 года общественной организацией «Всеармянская федерация по игре в нарды» и зарегистрирована в Москве. Для нее, если верить социальным сетям ФНР, это был «дебютный турнир», а на сайте структуры другие состязания не упоминаются. Руководитель и спортивный директор IBF — входящие в исполком ФНР Татьяна Комарова и Ацамаз Арсагов.

Однако и WBGF зафиксировала на своем официальном сайте факт проведения Гран-при Армении — правда, он попал не в основной ее календарь, для наиболее значимых событий, а в дополнительный.

При этом и WBGF в своих протоколах рядом с именами и изображениями российских спортсменов все-таки помещает российский флаг.

В ФНР отказались комментировать “Ъ” вопросы взаимодействия с WBGF и IBF, а также статус армянского турнира. В WBGF вчера не предоставили “Ъ” запрошенных разъяснений об отношениях с российскими спортсменами и IBF.

Хотя формальные причины считать Гран-при Армении турниром достаточно статусным все же очевидны. Это и внушительный по меркам вида призовой фонд ($65 400 у состязаний по длинным нардам и $22 240 — по коротким), и перечень участников. В Ереван, скажем, приехал японец Масаюки Мотидзуки, имеющий высшее из возможных в нардах званий супергроссмейстера (во всем мире оно присуждено лишь двум нардистам). Было и несколько игроков, располагающихся недалеко от верхушки рейтинга WBGF и имеющих второй по престижности титул — гроссмейстер. Между тем результаты соревнований намекают, что в нардах звания — условность. Победивший в одном из разрядов россиянин Агамир Геворкян располагается аж во второй тысяче рейтинга, на 1042-м месте.

