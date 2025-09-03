Три въезда и один съезд ЗСД перекроют в ночь с 3 на 4 сентября из-за ремонта

В связи с дорожными работами в ночь с 3 на 4 сентября будут закрыты три въезда на Западный скоростной диаметр (ЗСД) и один съезд с него. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы».

Движение будет остановлено с 23:00 сегодняшнего дня до 06:00 завтрашнего. Речь идет о въезде с Витебского проспекта на Витебскую развязку (ШМСД) и ЗСД, въездах с Витебской развязки (ШМСД) на ЗСД в северном и южном направлениях и съезде на Витебскую развязку (ШМСД) с ЗСД при движении с севера на юг.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение по Звенигородской ограничили на две недели из-за ремонта трамвайных путей.

Артемий Чулков